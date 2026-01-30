"Detto che Darmian ha giocato 0', la questione Luis Henrique scalda molto il tifo interista. Gioca meglio in trasferta. Mi sorprende sentire da Biasin dire che Chivu abbia fiducia totale in Luis Henrique. Il fatto è che l'Inter ha cercato Cancelo, a detta del suo presidente, ha una trattativa con Perisic. Ci sta provando a riempire quella fascia. Luis Henrique ha delle qualità, ma l'Inter è una squadra che pende a sinistra".