Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento di Dimarco e anche di Luis Henrique
Pastore: “Dimarco ha superato Barella. Mi sorprende molto che Biasin dica che Chivu…”
"Detto che Darmian ha giocato 0', la questione Luis Henrique scalda molto il tifo interista. Gioca meglio in trasferta. Mi sorprende sentire da Biasin dire che Chivu abbia fiducia totale in Luis Henrique. Il fatto è che l'Inter ha cercato Cancelo, a detta del suo presidente, ha una trattativa con Perisic. Ci sta provando a riempire quella fascia. Luis Henrique ha delle qualità, ma l'Inter è una squadra che pende a sinistra".
"Dimarco ha un ruolo da leader, mi sembra che abbia sorpassato Barella in questo ruolo. Sta dando continuità. Unica cosa è che la seconda metà della stagione è sempre più importante della prima. Mi incuriosisce molto i sorteggi dell'Inter che sono molto complessi. Puoi avere un grandissimo tabellone, ma anche il City. Per 30 mln lo venderei Luis Henrique, però ne devi prendere due".
