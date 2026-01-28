Alla vigilia della gara di Champions League contro il Marsiglia, il centrocampista ha parlato in conferenza anche del suo futuro

Gianni Pampinella Redattore 28 gennaio - 15:15

Aleksandar Stankovic è arrivato al Bruges la scorsa estate come centrocampista difensivo, ma nelle ultime settimane ha sfiderato statistiche da attaccante puro. Ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato e ha segnato anche nella partita di Champions League contro il Kairat Almaty. Per la decisiva sfida di Champions League contro il Marsiglia, il club belga conta sul centrocampista serbo.

"È già stata una buona settimana per me, ma sono particolarmente contento per la squadra. Ho trovato la mia forma migliore, anche se penso di poter ancora migliorare. Ho ancora molto lavoro da fare, ma spero di continuare così fino alla fine della stagione. Posso ancora migliorare. Assumermi delle responsabilità è nella mia natura. Non guardo l'età sulla mia carta d'identità".

"Cosa ho imparato qui in Belgio? Quello che c'è scritto a caratteri cubitali nel centro di allenamento: "Niente sudore, niente gloria". Devi dare il massimo ogni giorno; nessuno ti darà niente gratis. Il Bruges è una grande squadra con uno staff esperto in grado di guidare i giovani giocatori. Non solo quello che dobbiamo fare in campo, ma anche il nostro stile di vita. Ritorno all'Inter? Non ci penso molto. Il mio futuro non è importante in questo momento. La stagione è ancora lunga e le partite, soprattutto quella di Champions League di domani (oggi, ndr), sono le più importanti".

(Standaard)