"Dimarco ha cambiato nettamente la partita dell'Inter, proprio radicalmente. Qualcuno si indigna se si fanno paralleli tra Dimarco e Roberto Carlos: Roberto Carlos e Cafù sono due tra i laterali più forti di tutti i tempi, ovvio che se avvicini Dimarco a Roberto Carlos, per chi l'ha visto, possa far pensare e dire 'cosa stai dicendo?' ma ho visto giocare Roberto Carlos e Dimarco ricorda Roberto Carlos per struttura fisica, per potenza, per tiro, per capacità realizzativa e per qualità del sinistro.