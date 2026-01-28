FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “Qualcuno si indigna ma Dimarco ricorda Roberto Carlos. Se lo togli al 60’…”

ultimora

Caressa: “Qualcuno si indigna ma Dimarco ricorda Roberto Carlos. Se lo togli al 60’…”

Caressa: “Qualcuno si indigna ma Dimarco ricorda Roberto Carlos. Se lo togli al 60’…” - immagine 1
"Dimarco ha cambiato nettamente la partita dell'Inter, proprio radicalmente", spiega Fabio Caressa su Youtube
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha speso parole al miele per Federico Dimarco, paragonandolo a Roberto Carlos:

Caressa: “Qualcuno si indigna ma Dimarco ricorda Roberto Carlos. Se lo togli al 60’…”- immagine 2
Getty Images

"Dimarco ha cambiato nettamente la partita dell'Inter, proprio radicalmente. Qualcuno si indigna se si fanno paralleli tra Dimarco e Roberto Carlos: Roberto Carlos e Cafù sono due tra i laterali più forti di tutti i tempi, ovvio che se avvicini Dimarco a Roberto Carlos, per chi l'ha visto, possa far pensare e dire 'cosa stai dicendo?' ma ho visto giocare Roberto Carlos e Dimarco ricorda Roberto Carlos per struttura fisica, per potenza, per tiro, per capacità realizzativa e per qualità del sinistro.

Caressa: “Qualcuno si indigna ma Dimarco ricorda Roberto Carlos. Se lo togli al 60’…”- immagine 3
Getty Images

Ragazzi, Dimarco ha un sinistro veramente dolcissimo, sbaglia pochissimi palloni, quasi nessun cross, tira da qualsiasi posizione. Quest'anno ha preso fiducia, a lui dava fastidio, l'ha fatto capire e anche l'ha detto, che prima usciva al 60', se identifichi un giocatore come un giocatore da un'ora di gioco allora lo limiti sia per la fiducia che ha in se stesso sia anche l'immagine che si ha di questo giocatore. E Dimarco dimostra di essere efficacissimo anche dal 60' per le caratteristiche fisiche oltre che per quelle tecniche"

Leggi anche
Champions League, Inter nella top 8 e non ai playoff? Ecco cosa deve succedere
Sabatini: “Croce su Luis Henrique”. Pellegatti: “Su Dimarco non riesco a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA