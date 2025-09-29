Aleksander Stankovic, centrocampista del Club Brugge che domani sfiderà l’Atalanta in Champions League, ha parlato così a Sky Sport

“Lavorare duro ogni giorno, dare il massimo ogni giorno quando entri in spogliatoio o partita, poi le qualità le hanno tutti. Il mister è un grande allenatore.

Papà Stankovic? Sul numero ho voluto io prendere il 25, c’era anche il 5, ma ho scelto il 25. Con papà di calcio parlo poco, non mi fa mai complimenti o quasi, mi rimprovera quando sbaglio come giusto che sia. Poi le classiche cose da papà a figlio”.