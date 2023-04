Stankovic: “Non commento la situazione della Samp. Camminiamo a testa alta”

“La situazione che viviamo noi alla Sampdoria non voglio neanche commentarla, sappiamo come viviamo ogni giorno. Ma camminiamo a testa alta. Sono contento delle belle parole che sento in studio. Oggi è stato un vero derby, partita tesa, con grande fair play in campo, una bella partita. Ci sono tanti perché, non è il momento di fare analisi. Faccio i complimenti ai ragazzi e ai tifosi, li stimo tantissimo, li rispetto molto. Cerco di ragionare bene e accettare qualsiasi cosa, ci metto la faccia.

Tutti i giorni parlo coi miei giocatori, il calcio si giocherà sempre, non devono mollare. Nelle difficoltà stanno dimostrando di essere uomini. Useranno tutto questo come un esempio di crescita per se stessi e per i compagni di squadra. A gennaio alcuni potevano scendere dal treno, ora si va fino in fondo al 4 giugno, poi vediamo. Serve tanta forza per tenere su questi ragazzi, è difficile trovare parole e scavare dentro il loro ego. Sul gioco siamo questi e così lavoriamo, con infortuni e squalifiche, giocano stringendo i denti, arrabbiati”.