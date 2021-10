Stendardo: “Juve ancora in lotta per lo scudetto. Insigne-Napoli? Credo che…”

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Lazio e Atalanta, ha parlato a TMW Radio di alcuni temi importanti del campionato di Serie A

"Sostituire Ronaldo non era facile, manca sicuramente una punta centrale che faccia 30 gol e faccia salire la squadra. Vedo tanti giovani bravi ma manca un bomber vero. Allegri non è partito bene, ma non tirerei ancora fuori la Juve dalla lotta per le posizioni importanti".