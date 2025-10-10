Lautaro Martinez è il più pagato della rosa dell’Inter allenata da Cristian Chivu. Il capitano nerazzurro guadagna infatti 9 milioni di euro, nessuno si avvicina al Toro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Stipendi Inter, né Thuram né Bastoni: ecco i due più pagati alle spalle di Lautaro
ultimora
Stipendi Inter, né Thuram né Bastoni: ecco i due più pagati alle spalle di Lautaro
Lautaro Martinez è il più pagato della rosa dell’Inter allenata da Cristian Chivu, ma chi c'è alle sue spalle? Né Thuram né Bastoni
Alle sue spalle ci sono due giocatori appaiati: sono Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che prendono 6,5 milioni di euro a stagione.
Seguono poi Marcus Thuram e Alessandro Bastoni, rispettivamente a 6 milioni il francese e 5,5 l’italiano. Sono questi i giocatori nerazzurri più pagati del 2025/26.
© RIPRODUZIONE RISERVATA