Tre interisti nella formazione dell’Italia provata da Rino Gattuso per la sfida contro l’Estonia valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Come riportato da Sky Sport, Bastoni è pronto al centro della difesa accanto a Calafiori; come terzino sinistro è atteso Dimarco. A centrocampo intoccabile Barella in coppia con Tonali.
Questa la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso/Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori/Spinazzola; Kean, Retegui.
