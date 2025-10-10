FC Inter 1908
Sky – Italia, verso l’Estonia: tre interisti nella formazione provata da Gattuso. La probabile

Tre interisti nella formazione dell’Italia provata da Gattuso per la sfida contro l’Estonia valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

Tre interisti nella formazione dell’Italia provata da Rino Gattuso per la sfida contro l’Estonia valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Come riportato da Sky Sport, Bastoni è pronto al centro della difesa accanto a Calafiori; come terzino sinistro è atteso Dimarco. A centrocampo intoccabile Barella in coppia con Tonali.

Estenews

Questa la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso/Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori/Spinazzola; Kean, Retegui.

