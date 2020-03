EDICOLA CDS – L’Italia chiude tutto! Stop a Roma e Inter: ipotesi gara secca. Europei nel caos

“L’Italia chiude tutto. Europei nel caos”. E’ questo il titolo della copertina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 12 marzo 2020. “Coronavirus: si fermano anche bar, negozi e ristoranti. La Serie A e le altre 4 Leghe top in Europa pronte a chiedere più giorni per i campionati o il posticipo del torneo”, scrive il quotidiano che poi aggiunge: “Stop a Roma e Inter. Salta il turno di Europa League per le italiane dopo il blocco dei voli: ora l’ipotesi di una partita secca in campo neutro”.