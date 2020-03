CorSera – Inter-Getafe può giocarsi in Polonia o Russia. Data del recupero? Ecco le ipotesi

La notizia era nell’aria ma nel pomeriggio è anche arrivata l’ufficialità: Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono state rinviate per l’emergenza coronavirus. Ma quando saranno recuperate? Al momento ci sono diverse ipotesi: “La prima, la più semplice, è ottenere il via libera dalla Spagna per aprire un corridoio che permetta ai giallorossi di volare a Siviglia e al Getafe di venire a Milano. Se arriverà l’ok si giocherà a porte chiuse. Quando? Un’ipotesi è sfruttare lo stop dei campionati, se si dovesse fermare anche la Liga, e far disputare le gare domenica. Si potrebbe giocare o la prossima domenica oppure ricominciare con l’andata giovedì 19 e programmare il ritorno per domenica 22. Difficile perché in Italia il decreto di chiusura è fino al 3 aprile mentre in Spagna è valido fino al 25 marzo”, spiega il Corriere dello Sport che poi presenta un’altra possibilità.

GARA SECCA IN CAMPO NEUTRO – La proposta di giocare in un campo neutro era stata già preventivata dal dg del Getafe che ha aperto all’idea di non disputare andata e ritorno ma di decidere il passaggio del turno in un solo match. Dove sarà la sede della partita? Al momento, secondo il CorSera, ci sono due ipotesi: Polonia e Russia. “Si naviga a vista, dall’Uefa però ripetono che non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di far saltare il turno di Europa League”.