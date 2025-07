L'ex allenatore dell'Inter ha aiutato un bagnino a salvare in mare due ragazze che non riuscivano a tornare a riva ed è stato intervistato dal tg di Rai1

"Nuovo acquisto della Guardia costiera". Ride e scherza ora Andrea Stramaccionisull'azione di salvataggio che lo ha portato a salvare due ragazze di Bolzano che si erano avventurate in mare, durante una vacanza in Puglia, nonostante la bandiera rossa che impedisce ai bagnanti di entrare in acqua. L'ex allenatore dell'Inter è stato intervistato dal TG1 e ha raccontato ancora quanto successo. «Nonostante ci fosse la bandiera rossa, due ragazze si sono avventurate a largo e non riuscivano più a rientrare a riva», ha spiegato.