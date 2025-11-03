Sul tema solo chi fa finta di non capire non sembra d'accordo. Aurel Bisseck, a detta praticamente di tutti gli esperti arbitrali, meritava il cartellino che ha ricevuto per il fallo su Giovane in Verona-Inter. Intervento da ammonizione, dunque. Per il rosso non c'erano gli estremi. Lo ha confermato anche Luca Marelli nel focus su DAZN.
Stramaccioni: "Bisseck non da rosso, Doveri perfetto: si vede benissimo che…"
Le parole dell'ex allenatore ora opinionista di DAZN a proposito dell'episodio arbitrale che ha caratterizzato Verona-Inter
Puntuale è arrivato il commento di Andrea Stramaccioni, presente in studio: "Per me non era rosso, la procedura è chiara. Doveri si consulta, si vede benissimo: il lavoro di squadra aiuta l'arbitro a non sbagliare. E' uno degli arbitri più esperti, ha agito benissimo. Non è stato impulsivo, né egocentrico. Si è preso quella frazione di secondo per fare la scelta più matura, la regola parla chiaro".
