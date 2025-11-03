Puntuale è arrivato il commento di Andrea Stramaccioni, presente in studio: "Per me non era rosso, la procedura è chiara. Doveri si consulta, si vede benissimo: il lavoro di squadra aiuta l'arbitro a non sbagliare. E' uno degli arbitri più esperti, ha agito benissimo. Non è stato impulsivo, né egocentrico. Si è preso quella frazione di secondo per fare la scelta più matura, la regola parla chiaro".