Al tavolo della Domenica Sportiva si dibatte sulla moviola di Verona-Inter, in particolare sul giallo nel secondo tempo a Yann Bisseck per fallo su Giovane per il quale molti hanno chiesto a gran voce il cartellino rosso. Per l'ex arbitro Mauro Bergonzi è corretta a livello regolamentare la decisione dell'arbitro Doveri di estrarre l'ammonizione: lui, però, avrebbe optato per l'espulsione del difensore a causa della vigoria nell'intervento.
Graziani, clamorosa gaffe: “Bisseck espulso perché è ultimo uomo”. Ma la regola non esiste più!
Replica però l'ex calciatore Ciccio Graziani: "No caro Mauro, non era piede a martello, era una scivolata con la pianta del piede sull'orlo dell'erba. Io avrei dato espulsione perché era ultimo uomo: Sommer era a 3/4 di campo".
Quella di Graziani, però, è una gaffe: il concetto di ultimo uomo nel calcio è stato ormai eliminato, venendo sostituito dalla regola 12, ovvero dal DOGSO (acronimo di "Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity"), ovvero il negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete.
Ecco cosa dice nel dettaglio la regola: "Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito se l’infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone o da una contesa per il pallone; in tutte le altre circostanze (ad esempio: trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, ecc.) il calciatore colpevole dovrà essere espulso. Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete commettendo deliberatamente un’infrazione relativa a un contatto mano-pallone, il calciatore dovrà essere espulso, a prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione (eccetto un portiere all’interno della propria area di rigore)".
Nel valutare un DOGSO, vanno presi in considerazione quattro parametri: la distanza tra il punto in cui è stata commessa l’infrazione e la porta, la direzione generale dell’azione di gioco, a probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone e la posizione e il numero dei difendenti. E' chiaro come qui la distanza tra il fallo e la porta sia enorme, come il pallone vada verso l'esterno e non verso la porta e come Sucic non sia del tutto tagliato fuori dall'azione. Pertanto il giallo è corretto.
