Replica però l'ex calciatore Ciccio Graziani : "No caro Mauro, non era piede a martello, era una scivolata con la pianta del piede sull'orlo dell'erba. Io avrei dato espulsione perché era ultimo uomo: Sommer era a 3/4 di campo".

Nel valutare un DOGSO, vanno presi in considerazione quattro parametri: la distanza tra il punto in cui è stata commessa l’infrazione e la porta, la direzione generale dell’azione di gioco, a probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone e la posizione e il numero dei difendenti. E' chiaro come qui la distanza tra il fallo e la porta sia enorme, come il pallone vada verso l'esterno e non verso la porta e come Sucic non sia del tutto tagliato fuori dall'azione. Pertanto il giallo è corretto.