Intervenuto in diretta su DAZN, Andrea Stramaccioni, ex allenatore, ha parlato così in vista dell'impegno di martedì sera dell'Inter contro il Barcellona in Champions League: "Io il giudizio su Inter-Barcellona non la darò mai: io la mia idea ce l'ho e me la tengo. Però vi dico che l'altra finalista sarà il Psg.