Presente negli studi di Dazn, Cristian Brocchi ha parlato dell'attesissimo derby Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio. "L'Inter nonostante quello che sarà il risultato, ha grandissime possibilità di vincere. Il Milan può dare un senso ancora più bello alla stagione che sta facendo".

"Le tre chiavi tattiche del Milan: il blocco basso cercando di chiudere le linee di passaggio. Il secondo è il duello bellissimo tra Saelemaeker e Dimarco. Il terzo è l'inserimento delle mezzali con il Milan che può fare male. Il giorno del derby è tutto particolare, l'aria è diversa, non vedi l'ora di uscire in campo e poi quando esci vedi il pubblico in delirio, ti arriva una scarica di adrenalina impensabile per chi non l'ha mai provato".