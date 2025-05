Inzaghi chi ha preso? Martinez e i parametri zero. Io ci sto a dire che si poteva fare meglio, ma non dite sempre che Inzaghi poteva fare meglio: la società poteva prendere un difensore pronto o un cambio di Dumfries. Io l'Inter con i titolari non l'ho vista soccombere con nessuno. Se non vince la Champions? Io non do giudizi senza vedere le partite: col City è una sconfitta da cui è partito tutto. Dipende da come va: vediamo le partite".