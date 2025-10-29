A DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima della sfida contro la Fiorentina di San Siro:
“Pio accanto a Lautaro? Un discorso di rotazioni, ma anche una tipologia di gara, mi aspetto una Fiorentina bassa che copra bene gli spazi. Serve forse più un riferimento là davanti come Pio, per le sue caratteristiche. A centrocampo invece Chivu ha cambiato meno del previsto, meno rotazioni di quelle che ci potevamo aspettare finora”, ha detto.
