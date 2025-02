«Questa partita può preparare la seconda, lo scontro diretto contro l'Inter. Arrivare con dei punti di vantaggio è fondamentale. In caso di pareggio oggi col Como c'è una sfida a pari punti e credo che sia importantissimo per l'allenatore azzurro arrivare alla sfida col Maradona con punti in più rispetto alla diretta rivale». Così Andrea Stramaccioni, a Dazn, ha anticipato i temi della sfida tra Como e Napoli.