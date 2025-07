"Al di là del costo, Chivu, da centrale difensivo, ha in mente un gioco diverso. Non rimanere bassi e ripartire, ma vuole una squadra che dovrà accorciare molto davanti e gente come De Vrij e Acerbi farà molto fatica. Per questo cercano giocatori che abbiano gamba, velocità. Non è tanto il giovane, quanto chi ha gamba per accorciare davanti. Lookman negli spazi stretti ti salta l'uomo e ti serve anche per questo".