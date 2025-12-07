FC Inter 1908
Stroppa: “La sfida contro l’Inter non ha lasciato scorie. Anzi devo dire che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Avellino, il tecnico è tornato sulla sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Avellino, Giovanni Stroppa è tornato sulla sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. "La sfida di San Siro non ha lasciato scorie, siamo assolutamente concentrati sul campionato e devo dire che la squadra, anche in questa settimana, ha lavorato alla grande. Dalla mia squadra mi aspetto la solita partita, poi ci sono gli avversari: sarà una gara difficile".

"L’Avellino ha vinto a Bolzano, dove non è facile portare a casa punti, e in casa ha sempre fatto bene. Ha un pubblico straordinario e sarà una partita da temere. Loro sono una squadra che gioca bene a calcio, che sa andare anche in verticale ed è pericolosa nelle palle inattive. Quindi, bisogna avere l'approccio giusto e la ‘giusta ignoranza’ per vincere i duelli e portare la partita dalla nostra parte".

