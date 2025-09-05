FC Inter 1908
Qualificazioni Mondiali – Sucic e Akanji titolari, Thuram parte dalla panchina

Qualificazioni Mondiali – Sucic e Akanji titolari, Thuram parte dalla panchina - immagine 1
Petar Sucic e Manuel Akanji scendono in campo dal 1' rispettivamente contro Far Oer e Kosovo. Solo panchina per Thuram
Matteo Pifferi Redattore 

Petar Sucic scende in campo dall'inizio con la sua Croazia nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro le Isole Far Oer.

Qualificazioni Mondiali – Sucic e Akanji titolari, Thuram parte dalla panchina- immagine 2

Lo stesso vale anche per Akanji, che sarà al centro della difesa della Svizzera nel match contro il Kosovo.

Qualificazioni Mondiali – Sucic e Akanji titolari, Thuram parte dalla panchina- immagine 3
Getty Images

In panchina, invece, Marcus Thuram: Deschamps per la sfida contro l'Ucraina ha optato per Olise, Barcola e Doue che completano un super attacco con Mbappé.

