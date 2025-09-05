Petar Sucic scende in campo dall'inizio con la sua Croazia nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro le Isole Far Oer.
Qualificazioni Mondiali – Sucic e Akanji titolari, Thuram parte dalla panchina
Petar Sucic e Manuel Akanji scendono in campo dal 1' rispettivamente contro Far Oer e Kosovo. Solo panchina per Thuram
Lo stesso vale anche per Akanji, che sarà al centro della difesa della Svizzera nel match contro il Kosovo.
In panchina, invece, Marcus Thuram: Deschamps per la sfida contro l'Ucraina ha optato per Olise, Barcola e Doue che completano un super attacco con Mbappé.
