Sucic, colonna della Dinamo, è un centrocampista centrale, regista, che potrebbe raccogliere la difficile eredità di Calhanoglu. Il turco ha pochi rivali nel ruolo, ma quando è assente l'Inter fatica, anche perché Asllani non sempre è riuscito a non farne sentire la mancanza. Bravo in costruzione, ma è un giocatore che mette la gamba e va a contrasto. Non solo, si fa anche vedere con discreta continuità nei pressi della porta avversaria.