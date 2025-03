Nazionali, anche Petar Sucic tra i convocati del ct Dalic per la Croazia

Petar Sucic è il giocatore che l'Inter ha acquistato in vista della prossima stagione dalla Dinamo Zagabria. Il centrocampista ha svolto le visite mediche per la firma con i nerazzurri a febbraio e all'epoca era infortunato, una frattura al metatarso dalla quale però ha recuperato. Tanto che è stato convocato in Nazionale, in prima squadra, dal ct Zlatko Dalić.