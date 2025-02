"Il successivo stop sarà nel quartier generale di viale della Liberazione per la prima immersione nel nerazzurro e la firma sul nuovo contratto quinquennale. La stellina 21enne della Dinamo Zagabria passerà da 180mila euro lordi di stipendio a circa un milione. Per il club croato, invece, un assegno a rate di 14 milioni più di 2 di bonus, oltre un 10% garantito sull’eventuale futura rivendita sulla quota di plusvalenza. Sucic concluderà la prima giornata italiana a San Siro, osservando stasera i futuri compagni contro la Fiorentina. In lui i dirigenti dell’Inter hanno visto un innesto sostenibile e futuribile, come piace a Oaktree, e una mezzala con margini ampi di crescita e capace di garantire gol e inserimenti. Già nel Mondiale per club si piazzerà in un centrocampo destinato a cambiare pelle: Davide Frattesi, ad esempio, pare poco connesso col nerazzurro dopo le turbolenze sul mercato e non ha rinunciato al sogno Roma", aggiunge il quotidiano.