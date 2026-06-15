FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sucic pronto a prendersi l’Inter: Chivu costruirà il centrocampo intorno al “piccolo Modric”

ultimora

Sucic pronto a prendersi l’Inter: Chivu costruirà il centrocampo intorno al “piccolo Modric”

Sucic pronto a prendersi l’Inter: Chivu costruirà il centrocampo intorno al “piccolo Modric” - immagine 1
Pronto all'esordio da protagonista con la maglia della Croazia nel Mondiale americano, Petar Sucic si è portato avanti e ha già prenotato un posto al centro dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Pronto all'esordio da protagonista con la maglia della Croazia nel Mondiale americano, Petar Sucic si è portato avanti e ha già prenotato un posto al centro dell'Inter della prossima stagione. Come riferisce Sport Mediaset, infatti, Cristian Chivu è pronto a ritagliargli uno spazio importante nel centrocampo nerazzurro: più responsabilità, più minuti, per un talento pronto a esplodere del tutto dopo la prima stagione italiana. Si legge:

Sucic pronto a prendersi l’Inter: Chivu costruirà il centrocampo intorno al “piccolo Modric”- immagine 2
Getty Images

"Può un gol cambiare tutto? La risposta è sì: chiedete a Sucic! Perché da quel destro al minuto 89 contro il Como, Petar ha smesso di essere una semplice scommessa diventando una certezza per l’Inter. 3-2, rimonta completata, San Siro in piedi e un messaggio chiarissimo: il ragazzo arrivato quasi in silenzio dalla Dinamo Zagabria adesso si è preso la scena. Perché oggi il croato non è più un’incognita. È uno dei giocatori su cui Cristian Chivu sta costruendo il futuro nerazzurro. E i segnali sono ovunque: più spazio, più responsabilità e più fiducia tanto da aver preso il posto a centrocampo di Mkhitaryan".

Sucic pronto a prendersi l’Inter: Chivu costruirà il centrocampo intorno al “piccolo Modric”- immagine 3
Getty Images

"In patria lo chiamano “il piccolo Modric”. E il paragone non è soltanto estetico. Perché Petar è cresciuto studiando Luka, copiandone movimenti e tempi di gioco e oggi se lo ritrova accanto in nazionale, al suo primo Mondiale. Perché mentre si prende l’Inter, Sucic sta vivendo anche il suo primo Mondiale con la Croazia. Mercoledì contro l’Inghilterra può giocare da protagonista proprio al fianco del suo idolo. Otto anni fa, nel 2018, quando la Croazia arrivò in finale contro la Francia, Petar aveva soltanto 14 anni e viveva quel sogno da casa, davanti alla televisione. Oggi di anni ne ha 22, è dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, e quel Mondiale, quel sogno, lo sta vivendo dal campo".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
Sabatini: “Faccio una promessa su Bastoni! Tinti liquidato da Inzaghi senza...
Tifosi Atalanta contro la cessione di Palestra all’Inter: “Ce l’ha ordinato il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA