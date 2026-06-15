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fcinter1908 ultimora Tifosi Atalanta contro la cessione di Palestra all’Inter: “Ce l’ha ordinato il dottore…”
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Tifosi Atalanta contro la cessione di Palestra all’Inter: “Ce l’ha ordinato il dottore…”
A calciomercato ancora ufficialmente non iniziato, i tifosi dell'Atalanta prendono posizione riguardo alla trattativa con l'Inter per Marco Palestra
A calciomercato ancora ufficialmente non iniziato, i tifosi dell'Atalanta prendono posizione riguardo alla trattativa con l'Inter per Marco Palestra, di ritorno dal prestito al Cagliari.
Fuori dalla sede del club a Zingonia, infatti, è stato affisso uno striscione. 'Ce l'ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra...', recita il messaggio, firmato dal 'Gruppo Pensiunacc', pensionati in dialetto bergamasco.
(ANSA)
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