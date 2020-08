UFFICIALE – Suning, espansione continua. Accordo con il colosso delle auto NIO: i dettagli

L’espansione di Suning in Cina non si ferma. Come annunciato dai canali ufficiali dell’azienda, infatti, la proprietà dell‘Inter ha stipulato un accordo con il colosso cinese NIO, casa automobilistica cinese attiva dal 2014 con sede a Shanghai, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici e che, con un proprio team, partecipa anche al campionato mondiale di Formula E.

In particolare, scrive Suning, l’accordo prevede che entrambe le aziende si impegno alla diffusione e alla promozione dei brand. Inoltre, Suning supporterà NIO nel funzionamento dei propri showroom. Insomma, il coronavirus non ferma l’espansione di Suning.