Tanto lavoro sulla testa dopo i quattro anni di Inzaghi: cosa c'è dietro la dichiarazione di ieri dopo Genoa-Inter

Alessandro De Felice Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 17:02)

Sky Sport analizza le dichiarazioni di Chivu nel post Genoa-Inter ("Cinque mesi fa dovevamo finire ottavi-decimi perché eravamo finiti") e il momento dei nerazzurri dopo il successo per 2-1 in campionato.

"Si passa dall'Inter post-Mondiale per Club "è un ciclo finito, i calciatori hanno la pancia piena, bisogna rivoluzionare, cambiare" e poi bastano qualche vittoria perché tutti ci si facciano prendere dall'entusiasmo nelle analisi, nel dire la più forte. Chivu sta cercando di mantenere un equilibrio, altrimenti sembra di stare sulle montagne russe, e anche i giocatori passano da entusiasmo alla delusione in poco tempo.

Invece è una squadra che con il lavoro sta cercando la sua dimensione, è ripartita bene. Ricordiamo che l'Inter arrivava da quattro anni super gli ultimi fatti con Inzaghi. Però il finale era stato molto amaro e quindi c'era questo punto di domanda. Chivu ha lavorato sulla testa tanto per riportare entusiasmo e dare fiducia ai giocatori, poi abbiamo detto anche con qualche idea dal punto di vista tecnico-tattica, però sicuramente il tocco di Chivu si è visto tanto a livello umano nella sensibilità, anche negli abbracci.

Ieri a fine partita come abbracciava Lautaro, come abbracciava i suoi giocatori, e Lautaro qualche settimana fa aveva detto abbraccio più lui di mia moglie. Ecco, in questo c'è tanto del lavoro di Chivu".