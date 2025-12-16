"Mi metto dalla parte dei tifosi: vedere un campionato così aperto è più emozionante.Ma vedo un'Inter matura, sicura di sé. L'importante è che sia lì davanti alla fine. Dimostra tranquillità e sicurezza in campionato. E poi c'è da vedere come va la Champions". Francesco Toldo, ex portiere di Inter, Fiorentina e della Nazionale, promuove la stagione dei nerazzurri, ora soli in testa alla classifica per la prima volta. Una stagione che si mostra combattuta con cambi al vertice ogni settimana: ora l'Inter guidata da Christian Chivu, unico giocatore del Triplete a fare l'allenatore. "E' un ottimo allenatore - ha detto Toldo ospite a Radio anch'io Lo sport su Rai Radio 1 -, tutto quel gruppo era formato da uomini. Gli è montata la passione da quando ha cominciato ad allenare le giovanili dell'Inter. Se passi dal settore giovanile nerazzurro, vuol dire che hai le doti. Per continuare devi avere la passione e il fuoco dentro, perché è un mestiere sì favoloso ma che ti porta via tanto, lontano dalla famiglia".