Sta per prendere il via a Riyadh la Supercoppa Italiana. A partire da domani, 2 gennaio 2025, le final four con l'Inter che sfiderà l'Atalanta e la Juve che sfiderà il Milan nelle due semifinali che decreteranno le finaliste del torneo. Si incontreranno il 6 gennaio. E anche per la 37esima edizione della Coppa la Lega Calcio premierà alla fine delle tre partite chi si sarà distinto maggiormente in campo con il premio di miglior giocatore, l'EA SPORTS FC Player Of The Match.