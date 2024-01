Giornale – Supercoppa, c’è molta più Inter che Napoli. Ma che fatica in finale

"Terza Supercoppa consecutiva e ottava in assoluto per l'Inter, quinta per Inzaghi, ora primatista italiano solitario della manifestazione. Per Lautaro, il 123esimo gol con la maglia dell'Inter, come Vieri e a uno da Icardi. Non è stata una bella partita, troppo tattica. Spettacolo poco, anzi niente. C'è molta più Inter che Napoli: possesso e iniziative, ma sono soprattutto tiri da lontano. Il più pericoloso è di Dimarco, sporcato in angolo di un niente dopo un quarto d'ora. Segna Lautaro, ma il fuorigioco di Thuram all'alba del contropiede è netto. La parata più difficile è però quella di Sommer, in avvio di ripresa, su gran destro di Kvara lanciato da Lobotka", racconta il Giornale.