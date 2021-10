Supercoppa, Inter-Juve si giocherà il 12 gennaio. Sul luogo della finale i due club…

Non c'è ancora l'ufficialità, ma la Supercoppa tra Inter e Juventus ha una data, il 12 gennaio a Milano

"In realtà si tratta di una delle date in cui potrebbero essere fissate gli incontri degli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui entrano in scena le grandi, tra cui proprio Juve e Inter. Che a questo punto vedranno i loro incontri dirottati sull'altra data "utile", il 19 gennaio. Uno sforzo in più in un calendario già saturo subito dopo la sosta di Natale. Juventus e Inter, sul luogo della finale, hanno mantenuto in Lega posizioni neutrali".