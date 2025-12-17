Domani andrà in scena a Riad la sesta edizione araba della Supercoppa. Daranno il via Napoli-Milan, mentre venerdì toccherò a Bologna e Inter. "La soddisfazione per il sold out di Napoli-Milan di domani (qui i rossoneri sono, per distacco, la squadra italiana più amata) a cui si accompagnano i timori per i probabili vuoti di Bologna-Inter di venerdì", sottolinea il Corriere della Sera.
Supercoppa, rinnovo con l’Arabia non è da escludere. I timori per Bologna-Inter
"Il montepremi da 23 milioni è sempre l’attrazione maggiore, con i 9,5 destinati a chi vince (più 1,5 se si organizza la partita con la vincitrice della Supercoppa locale, finora mai giocata). I 6,7 per la seconda, i 2,4 alle altre semifinaliste e anche i 2 milioni da dividere fra le 16 rimaste a casa.
"A Washington, l’Arabia, storico alleato Usa nell’area, è stata sdoganata sotto ogni punto di vista da Trump e ha confermato il suo ruolo di spalla della Fifa. Le Supercoppe di Italia e Spagna e la Saudi League, però quasi impallidiscono di fronte alle nuove partite giocate da Bin Salman. Quella del Mondiale 2034 già assegnato dalla Fifa resta un’impresa. Ma nel frattempo l’Arabia ha investito un miliardo di euro per i diritti tv del Mondiale per club. E a fine novembre ha stretto un altro accordo della stessa cifra con la Fifa per «lo sviluppo globale del calcio»
"E quando i contratti attuali finiranno (all’Italia resta un’altra edizione da giocare entro il 2029), la Supercoppa forse non sarà più così strategica, anche se un rinnovo non è da escludere. E l’Arabia, che a volte viene metabolizzata con una certa riluttanza dal nostro calcio forse verrà rimpianta".
(Corriere della Sera)
