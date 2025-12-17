"A Washington, l’Arabia, storico alleato Usa nell’area, è stata sdoganata sotto ogni punto di vista da Trump e ha confermato il suo ruolo di spalla della Fifa. Le Supercoppe di Italia e Spagna e la Saudi League, però quasi impallidiscono di fronte alle nuove partite giocate da Bin Salman. Quella del Mondiale 2034 già assegnato dalla Fifa resta un’impresa. Ma nel frattempo l’Arabia ha investito un miliardo di euro per i diritti tv del Mondiale per club. E a fine novembre ha stretto un altro accordo della stessa cifra con la Fifa per «lo sviluppo globale del calcio»