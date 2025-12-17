Prenderà il via domani la Supercoppa italiana, a Riad si sfideranno Napoli, Milan, Inter e Bologna. Il Corriere della Sera immagina un super attacco formato da Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini, un attacco da oltre 200 milioni di euro.

"Le stelle del deserto. Ognuno con la sua doppia sfida, di squadra e personale. Come quella di Pulisic e Lautaro, che potrebbero incrociarsi in finale in un derby che saprebbe molto di resa dei conti, dopo la clamorosa vittoria in rimonta del Milan nel gennaio scorso, sempre qui in Arabia Saudita. In ballo fra l’americano e l’argentino c’è però anche il titolo di capocannoniere della serie A".

"Col gol al Genoa, un capolavoro di tecnica e tempismo, l’interista ha scacciato le critiche degli ultimi mesi ed è salito a quota 8, uno in più dello yankee. Fisici simili, caratteristiche tecniche diverse, ma la stessa confidenza con la porta. Il Toro è l’unico rappresentante del campionato italiano nella top 10 dei marcatori più prolifici dell’anno solare 2025 in campo europeo: davanti ci sono Mbappé (55), Kane (47) ed Haaland (35), lui si assesta in nona posizione con 27".