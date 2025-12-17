Intervistato da Repubblica, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto. "Chi lo vince? È difficile parlare di una favorita assoluta, manca continuità".
Intervistato da Repubblica, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto
Ma se dovesse fare un nome?—
«Dico il Napoli. Anzi no, qui siamo tutti scaramantici, meglio l'Inter. I nerazzurri hanno ancora l'organico più forte. Il Napoli si è avvicinato molto. Senza infortuni ovviamente. E poi ha un grande difensore come Buongiorno».
Cosa pensa di Chivu e Conte?—
«Non capisco chi è sorpreso da Chivu. È nel calcio da una vita e conosce bene il suo mondo. Conte, in questo momento, è in emergenza e riceve tante critiche, ma è sempre lì. Tutto è ancora possibile».
(Repubblica)
