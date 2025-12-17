FC Inter 1908
Intervistato da Repubblica, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto
Intervistato da Repubblica, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto. "Chi lo vince? È difficile parlare di una favorita assoluta, manca continuità".

Ma se dovesse fare un nome?

«Dico il Napoli. Anzi no, qui siamo tutti scaramantici, meglio l'Inter. I nerazzurri hanno ancora l'organico più forte. Il Napoli si è avvicinato molto. Senza infortuni ovviamente. E poi ha un grande difensore come Buongiorno».

Cosa pensa di Chivu e Conte?

«Non capisco chi è sorpreso da Chivu. È nel calcio da una vita e conosce bene il suo mondo. Conte, in questo momento, è in emergenza e riceve tante critiche, ma è sempre lì. Tutto è ancora possibile».

