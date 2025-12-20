Perché Cristian Chivu all'86' ha sostituito Piotr Zielinski? È una delle domande più ricorrenti dopo il ko dell'Inter ai rigori contro il Bologna in Supercoppa. Ha stupito infatti la scelta, visto che il polacco è uno specialista dal dischetto e i rigori erano davvero vicini. Il motivo lo ha svelato l'inviato in Arabia Saudita della Gazzetta dello Sport.