Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena: “Avrebbe calciato ma è uscito perché…”

Perché Cristian Chivu all'86' ha sostituito Piotr Zielinski? Ecco il retroscena sul cambio svelato dalla Gazzetta
Alessandro Cosattini Redattore 

Perché Cristian Chivu all'86' ha sostituito Piotr Zielinski? È una delle domande più ricorrenti dopo il ko dell'Inter ai rigori contro il Bologna in Supercoppa. Ha stupito infatti la scelta, visto che il polacco è uno specialista dal dischetto e i rigori erano davvero vicini. Il motivo lo ha svelato l'inviato in Arabia Saudita della Gazzetta dello Sport.

"Zielinski avrebbe di certo calciato se non fossero arrivati i crampi al flessore che lo hanno tirato via dal campo sul più bello", si legge sul sito della rosea.

Ecco spiegato perché Chivu ha tolto Zielinski poco prima dei rigori. Al suo posto è entrato in campo Sucic, che invece non si è presentato dagli undici metri.

