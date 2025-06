Intercettato da FcInter1908 all'aeroporto di ritorno da Londra, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sul futuro di Cesc Fabregas: “Nessuna novità. Con l’Inter non è successo niente. Loro hanno chiesto il permesso per trattare, abbiamo risposto di no. Se Cesc sara il prossimo allenatore del Como? Sì, speriamo”.