"Ovvio che c'è rassegnazione e tristezza. La terza mancata qualificazione al Mondiale è stata quasi un incubo, ma il mondo sportivo è cambiato. Cerchiamo di essere propositivi, è ovvio che deve esserci un impatto da parte di tutti per migliorare la nostra situazione e qualificarci alla prossima occasione".

Del Piero, poi, ricorda come "ci sono nazioni che hanno investito e che ci hanno creduto. Ma a me piace ricordare come, nel momento in cui Mancini vinse con la Nazionale, così come quando successe alla mia nel 2006, erano momenti drammatici per il nostro calcio. Eppure da italiani ci siamo ripresi, abbiamo trovato quel fuoco che speriamo non ci manchi in futuro", conclude.