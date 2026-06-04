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Del Piero: “Terzo Mondiale senza l’Italia? Che incubo. Mi piace ricordare che…”
"Ovvio che c'è rassegnazione e tristezza. La terza mancata qualificazione al Mondiale è stata quasi un incubo, ma il mondo sportivo è cambiato. Cerchiamo di essere propositivi, è ovvio che deve esserci un impatto da parte di tutti per migliorare la nostra situazione e qualificarci alla prossima occasione".
Alessandro Del Piero, campione del mondo con l'Italia nel 2006, torna sull'eliminazione degli azzurri durante il Premio De Sanctis "Sport, Rispetto e Legalità" 2026 che si è tenuto nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Del Piero, poi, ricorda come "ci sono nazioni che hanno investito e che ci hanno creduto. Ma a me piace ricordare come, nel momento in cui Mancini vinse con la Nazionale, così come quando successe alla mia nel 2006, erano momenti drammatici per il nostro calcio. Eppure da italiani ci siamo ripresi, abbiamo trovato quel fuoco che speriamo non ci manchi in futuro", conclude.
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