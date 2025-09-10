FC Inter 1908
ultimora

Svolta nella lotta alla pirateria: titolari diritti tv chiederanno risarcimento a utenti pirata

Svolta nella lotta alla pirateria: titolari diritti tv chiederanno risarcimento a utenti pirata - immagine 1
L'azione di contrasto alla pirateria digitale non si ferma e porta a segno un altro risultato importante
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'azione di contrasto alla pirateria digitale non si ferma e porta a segno un altro risultato: un'azione risarcitoria che i titolari dei diritti del calcio in Italia potranno promuovere nei confronti degli utenti illegali.  Su iniziativa di DAZN a cui ha aderito la Lega Calcio Serie A e Sky Italia grazie al supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma, i titolari dei diritti televisivi del calcio in Italia hanno formalmente richiesto all'Autorità giudiziaria competente ed ottenuto i nomi di oltre duemila utenti (in 80 province italiane) abbonati a IPTV illegale già sanzionati dalla Guardia di Finanza negli ultimi mesi per essere in condizione di avviare azioni risarcitorie per i danni arrecati.

Svolta nella lotta alla pirateria: titolari diritti tv chiederanno risarcimento a utenti pirata - immagine 1
MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 03: A detailed view of DAZN branded microphones inside the arena prior to the Joe Joyce v Filip Hrgovic Press Conference at Co-op Live on April 03, 2025 in Manchester, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Gli utenti coinvolti - spiega in una nota Dazn - erano stati identificati nell'ambito di un'operazione condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, coordinato dalla locale Procura che aveva permesso di smantellare un'infrastruttura IPTV che trasmetteva contenuti in violazione della Legge sul Diritto d'Autore, risalendo agli utilizzatori grazie a un'analisi dettagliata di dati anagrafici, bancari e geografici. L'autorizzazione della Procura competente ha consentito la trasmissione dei dati ai titolari dei diritti, che ora dispongono delle informazioni necessarie per poter agire in sede civile e amministrativa.

LEGGI ANCHE

Svolta nella lotta alla pirateria: titolari diritti tv chiederanno risarcimento a utenti pirata- immagine 3

Da inizio anno, sono quasi 2.500 gli utenti pirata sanzionati e oltre 3.000 sono quelli attualmente in fase di identificazione. "Guardare illegalmente contenuti mette a rischio chi lo fa e colpisce lo sport alle radici. Non è furbo. Non è gratis. Non è senza conseguenze" commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. "Un'azione risarcitoria, che può ammontare a diverse migliaia di euro, equivale a circa dieci anni di abbonamenti legali. Tifare dallo stadio o da casa in modo legale è una scelta sicura per chi guarda e l'unico modo per tenere vivo lo spettacolo che amiamo. Un sentito grazie alle forze dell'ordine ed a tutte le istituzioni per il loro lavoro".

