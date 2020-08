Sylvinho: “All’Inter periodo importante. Mancini uno dei più grandi, abbiamo fatto un ottimo lavoro”

L’ex vice allenatore di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter, Sylvinho, ha parlato delle sue esperienze passate tra cui anche quella in nerazzurro. Queste le sue parole a Tribal Football:

ITALIA – “In 11 anni di carriera da calciatore in Europa e 10 da secondo allenatore e da allenatore in Brasile, Italia e Francia ho imparato le lingue e la conoscenze professionali che mi permettono di svolgere al meglio il mio lavoro in queste nazioni, ma non ho priorità. In Italia uno dei periodi più importanti della mia vita, non solo perché ho lavorato con uno dei più grandi allenatori, Roberto Mancini, ma anche perché è stata una grande esperienza acquisire la conoscenza dal calcio italiano. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, migliorando le prestazioni della squadra. Il calcio italiano è molto difficile, c’è molta tattica nelle partite. Ogni singola gara diventa una partita a scacchi e per questo è molto difficile vincere. Gli italiano sono molto appassionati di calcio, l’atmosfera nelle partite è favolosa”.

TITE – “Lavorando con Tite ho acquisito tanta esperienza, ha una grande conoscenza del calcio, studia ogni azioni, ogni atleta, qualsiasi tattica. Mi ha permesso di contribuire con quello che avevo imparato dal calcio europeo. È stata un’intensa e positiva fase della mia vita e sono molto grato a Tite”.