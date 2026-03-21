Intervistato da Tuttosport, Alessio Tacchinardi ha parlato della rivalità con l'Inter. L'ex giocatore fa anche riferimento alla gara di Champions League quando militava nel Villarreal. "Ma qui c’è una storia dietro: papà juventino, mamma milanista, i miei fratelli interisti. Oggi mia madre è il primo ultras bianconero: in macchina ha una sciarpa della Juve, le dico sempre di toglierla, magari le spaccano il vetro. Lei nulla".
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fcinter1908 ultimora Tacchinardi: “Inter? Battuta anche con il Villarreal: ho tritato Veron. E non pensavo che…”
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Tacchinardi: “Inter? Battuta anche con il Villarreal: ho tritato Veron. E non pensavo che…”
Intervistato da Tuttosport, Alessio Tacchinardi ha parlato della rivalità con l'Inter
Sente la rivalità, insomma.—
«L’ho battuta anche con il Villarreal: ho tritato Veron, una prestazione super. E non pensavo che ce l’avremmo fatta: a Vila-Real vita e calcio erano molto diversi, temevo l’approccio soft dei miei compagni. Si allenavano con i fantasmini per non rovinare l’abbronzatura! Ma li ho caricati, Riquelme per primo».
(Tuttosport)
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