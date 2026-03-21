Intervistato da Tuttosport , Alessio Tacchinardi ha parlato della rivalità con l'Inter . L'ex giocatore fa anche riferimento alla gara di Champions League quando militava nel Villarreal . "Ma qui c’è una storia dietro: papà juventino, mamma milanista, i miei fratelli interisti. Oggi mia madre è il primo ultras bianconero: in macchina ha una sciarpa della Juve, le dico sempre di toglierla, magari le spaccano il vetro. Lei nulla".

Sente la rivalità, insomma.

«L’ho battuta anche con il Villarreal: ho tritato Veron, una prestazione super. E non pensavo che ce l’avremmo fatta: a Vila-Real vita e calcio erano molto diversi, temevo l’approccio soft dei miei compagni. Si allenavano con i fantasmini per non rovinare l’abbronzatura! Ma li ho caricati, Riquelme per primo».