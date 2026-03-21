Contro la Fiorentina l'ennesima occasione per il francese di tornare al gol e trascinare la squadra

Gianni Pampinella Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 09:16)

L'infortunio di Lautaro Martinez poteva rappresentare la grande occasione di Marcus Thuram per risollevare una stagione fin qui deludente. Invece, il francese è rimasto a secco di gol nelle ultime gare, non è riuscito a trascinare i compagni e ha offerto prestazioni opache. Adesso a Firenze ha la grande occasione per dare risposte importanti prima della sosta.

"L’attaccante francese sembra essere caduto in un incantesimo che lo ha - almeno finora - limitato proprio nel momento in cui avrebbe dovuto dare una mano alla sua squadra. E pensare che la stagione era pure cominciata bene: fino a fine 2025 aveva messo insieme 9 reti in tutte le competizioni. Da quando però siamo passati al 2026, è come se Thuram fosse entrato in un letargo da gol dal quale sta facendo fatica a venir fuori. Contro la Juve ha giocato bene, ma nelle sei partite successive tra campionato e coppa (una l’ha saltata: il derby, per sindrome influenzale) niente reti, ma soprattutto niente voti alti in pagella", sottolinea Tuttosport.

"Tant’è che nelle gerarchie di Chivu, quel terribile giovanotto che è Pio Esposito un po’ gli ha rubato spazio e attenzioni per quello che sta facendo vedere là davanti. La coppia titolare nelle condizioni ideali è ancora la ThuLa, però Lautaro intanto si è infortunato e Thuram quando l’Inter aveva più bisogno di lui, non ha saputo prendersi la squadra sulle spalle. Perché, diciamolo, Chivu e il club tutto si aspettavano da lui, più che da due giovani (pur bravi) come Pio e Bonny, i gol per chiudere il discorso scudetto in queste settimane. Thuram ha un’ennesima chance per provare che con l’arrivo della primavera può cambiare anche il suo rendimento. E zittire quelle voci di addio, che già nelle ultime settimane hanno cominciato a girare".

(Tuttosport)