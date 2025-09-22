Pallone d’Oro 2025, la premiazione: Lautaro al 20° posto, Dumfries 25°

L'attesa è terminata: al Théâtre du Châtelet di Parigi è il grande giorno della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025.

Alessandro De Felice Redattore 22 settembre - 20:50

L'attesa è terminata: al Théâtre du Châtelet di Parigi è il grande giorno della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025.

France Football sta svelando progressivamente la classifica dei 30 candidati, con la cerimonia ufficiale che è prevista alle ore 21.

Lautaro Martinez si è piazzato al 20° posto, Denzel Dumfries in 25ª posizione.

LAUTARO MARTINEZ: 20° POSTO — Per il capitano nerazzurro si tratta della quarta candidatura al Pallone d’Oro. Un riconoscimento che premia un’annata vissuta da protagonista assoluto.

Nel corso dell'ultima stagione ha raggiunto una serie di traguardi che hanno ulteriormente scolpito il suo nome nella leggenda nerazzurra: il gol decisivo contro la Roma per raggiungere Nyers, il sorpasso che lo ha reso il miglior marcatore straniero di sempre nella storia dell’Inter, il Golden Foot vinto a novembre e l'attuale sesto posto nella classifica marcatori all-time della storia nerazzurra.

Dalle reti in campionato al cammino europeo, Lautaro ha firmato momenti indimenticabili: dalla tripletta decisiva contro il Monaco ai gol pesanti a Bayern e Barcellona.

Un traguardo significativo è stato senza dubbio quello che gli ha permesso di superare Mazzola e diventare il miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League. Sono 21 le reti realizzate al momento.

Un 2025 da trascinatore, sempre al centro della scena, sempre decisivo.

DENZEL DUMFRIES: 25° POSTO — L'esterno olandese è alla sua prima candidatura assoluta per il Pallone d'Oro. Potenza fisica, dinamicità e vizio del gol. Dopo aver festeggiato le 100 presenze in Serie A con la maglia nerazzurra, il laterale olandese ha vissuto una stagione da assoluto protagonista.

L'anno solare 2025 si è aperto con una doppietta in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Contro il Feyenoord, Dumfries ha indossato per la prima volta la fascia di capitano, ulteriore simbolo della sua crescita e del suo ruolo nello spogliatoio.

In Champions League ha scritto pagine straordinarie: l'olandese è stato protagonista di una prestazione meravigliosa nella semifinale d'andata a Barcellona, fatta di corsa, energia, grinta e coronata da un assist e due gol pazzeschi: una doppietta che ha permesso a Denzel di essere nominato MVP del match. Determinante poi anche a San Siro con altri due passaggi vincenti.

Numeri da fuoriclasse uniti a quantità, qualità e capacità di incidere nelle notti più importanti.

Sono tre i nerazzurri protagonisti alla serata del Pallone d'Oro 2025: oltre a Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che come detto sono stati inseriti nella lista dei 30 candidati alla vittoria del premio, c'è anche Yann Sommer che fa parte della lista dei 10 portieri candidati al Trofeo Yashin, premio per il miglior estremo difensore dell'anno.

La lista dei candidati viene stilata dalla redazione di France Football, da quella calcistica de L'Equipe, con la supervisione di sue figure internazionali: per quest'anno Luis Figo, vincitore del Pallone d'Oro 2000, e Fabio Capello. I criteri riguardano le prestazioni individuali e i successi di squadra.

(Fonte: Inter.it)