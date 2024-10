Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Juventus

Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Juventus: "E' stata una partita intensa, tante belle cose e tanti difetti in difesa: ha da recriminare di più l'Inter perché sul 4-2 ha avuto tante palle per aumentare il vantaggio, poi Yildiz ha dimostrato di essere un grande giocatore.