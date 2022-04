Tacchinardi: “Mi aspetto tanto dall’Inter. Se vincesse a Torino contro la Juventus…”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del big match di domenica sera tra Juve e Inter

"Mi aspetto una risposta forte dall'Inter. Se non vince dopo un mese che è così, sarebbe difficile. Non so se giocherà Brozovic e cercheremo di capire se durante la sosta ha riordinato le idee e trovato qualche idea. La Juve per me può bloccare però l'Inter".