"La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L'infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari".

Stefano Tacconi, ex portiere bianconero, ospite di Radio Anch'io Lo Sport su Rai Radio 1 boccia l'avvio di stagione della Juventus. Poco entusiasmo anche per il lavoro che sta facendo Luciano Spalletti: "Era partito bene, si era intravista qualche miglioramento nell'organizzazione - ha detto Tacconi, intervenuto a 40 anni dalla vittoria bianconera in finale di Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors, in cui parò due rigori -. Siamo ricaduti negli stessi errori di sempre. Vuol dire che i giocatori sono stati scelti male. La Juve ieri è stata surclassata dal Napoli sotto tutti i punti di vista, ha fatto una bruttissima partita. Senza mordente, carattere, personalità".