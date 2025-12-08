L'ex calciatore ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro il Como e si è soffermato in particolare sul lavoro dei due allenatori

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 14:46)

L'ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ospite di Pressing, ha detto la sua sulla partita dell'Inter contro il Como e si è soffermato in particolare sul lavoro dell'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu.

«Si può dire che questa Inter qua aveva più bisogno del carattere di Chivu che del gioco di Fabregas? Questa squadra sa giocare a calcio bene e lo ha dimostrato anche bene e forse aveva più bisogno di un allenatore che gli desse un veleno diverso. Vero, ogni tanto ha perso delle gare. Come il derby. Ma facendo una grande gara. Forse questa squadra aveva bisogno di un allenatore che mettesse dentro cattiveria agonistica, riaggressione, pressione e intensità rispetto ad un gioco diverso. Ha giocatori di altissimo livello e altissima qualità», ha sottolineato.

Gli attributi — E ancora su Chivu rispetto ad un confronto con Fabregas: «Una cosa è allenare il Como e una cosa poi è allenare l'Inter, con la pressione che ha l'Inter. Chivu ha gli attributi grossi», ha concluso l'ex calciatore a proposito dell'allenatore nerazzurro.

(Fonte: Pressing)