Lazio a processo per il caso tamponi: rischio penalizzazione. Dal club trapela…

Domani andrà in scena il processo nei confronti della Lazio per il caso tamponi presso il Tribunale federale nazionale della Figc. Il club è sotto accusa per non aver subito comunicato alle Asl competenti la positività al Covid-19 di otto tesserati il 27 ottobre, di otto tesserati il 3 novembre e di tre tesserati il 30 ottobre. Il club di Lotito si è subito opposto alla contestazione e, come sottolinea Libero, ha prodotto una memoria difensiva che dovrebbe dimostrare come il club abbia agito secondo le regole.