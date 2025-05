Poi, riguardo alla Champions League, ha aggiunto: «Abbiamo la partita più importante che un allenatore e un giocatore possa fare e andiamo a farla con tanta fiducia. Ce la metteremo tutta». Per Simone Inzaghi è il quinto Tapiro d’oro ricevuto in carriera. E quando Staffelli gli chiede se resta all’Inter o va via, lui risponde: «Rimango perché voglio prendere il sesto Tapiro d’oro». Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).