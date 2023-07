“C'è tanta gioia: quando si entra a far parte di un grande Club come l'Inter non si può non essere contenti. Sono emozionato e curioso. Per me è una seconda opportunità in nerazzurro: sono cresciuto ascoltando alla radio le partite dell'Inter e da calciatore non sono riuscito a vivere a pieno l'esperienza. Non ero riuscito a toccare con mano quel sogno, da calciatore, ora mi si ripresenta una nuova occasione.